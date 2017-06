L'arribada de la calor porta implícit les recomanacions per protegir-se dels efectes dels sol. En aquest sentit, un estudi elaborat pel laboratori CinfaSalud ha detectat que només el 2% de la població de l'Estat espanyol s'aplica correctament el protector solar. Els professionals d'aquest àmbit donen deu consells per evitar les cremades durant els propers mesos.





1. Evita l'exposició solar en les hores centrals del dia. Els raigs solars són més forts i perjudicials entre les dotze del matí i les quatre de la tarda. També l'altitud augmenta la perillositat del sol, així com alguns tipus de nuvolositat.



2. L'ombra, la teva millor aliada. Encara que la seva protecció no és total, perquè alguns tipus de superfícies com aigua, sorra, neu, herba reflecteixen les radiacions solars.



3. Protegeix-te també en l'automòbil. En triar el teu nou cotxe, recorda que els vidres més eficaços són els laminats tintats de gris. En el cas de turismes ja fabricats, pots posar plàstics sobre els vidres o tintar-los.



4. Consulta els índexs ultraviolada (IUV). Abans de l'exposició al sol o una activitat a l'aire lliure, convé informar-se sobre la intensitat de les radiacions a través de canals com l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET)



5. Protegeix el teu cos amb la roba adequada i fa servir barret. Els colors foscos protegeixen més que els clars i alguns teixits, com el cotó o el lli, protegeixen menys que altres com el niló, la llana, la seda i el polièster. Pel que fa al barret, un ala ampla projectarà ombra al teu rostre i coll,



6. Utilitza ulleres de sol per evitar els danys oculars. Cal que les ulleres tinguin una protecció 100% contra els raigs UV i només si estan homologades per la Unió Europea, es pot garantir que així sigui. Les que millor protegeixen els ulls i la pell que els envolta són les ulleres de tipus envoltant.



7. Utilitza un protector adequat al teu fototipus i a les circumstàncies de l'exposició. Mai t'apliquis factor de protecció inferior a 30. Per la seva banda, les persones de fototipus clars (I i II) han d'usar sempre un SPF molt alt (50 +) i en el envàs s'especifiqui que també protegeix de la radiació ultraviolada A. Posa-te'l mitja hora abans d'exposar-se al sol i torna’l a posar cada dues hores i després del bany.



8. Educa els nens sobre la necessitat de protegir-se del sol. Els nens menors d'un any mai han de ser exposats directament al sol i, quan tenen dos o tres anys s’han d'extremar totes les mesures de protecció així com aplicar protectors específics per a nens amb SPF 50 + i el símbol. Sobretot, tracta de conscienciar-los dels riscos que comporten les radiacions predicant amb l'exemple.



9. No baixis la guàrdia després de l'estiu. Les radiacions solars són perilloses durant tot l'any. Recorda també, quan practiques esports d'hivern, que la neu reflecteix un 80% els raigs de sol, de manera que has de fer servir protectors amb un SPF major de 50.



10. Molt de compte amb les sales de bronzejat. El bronzejat artificial no protegeix enfront de l’envelliment i comporta un risc de càncer de pell, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).