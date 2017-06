La victòria de Rafel Nadal a la final de Roland Garros ha provocat una polèmica arran d'un tuit del periodista Josep Pedrerol, que al seu compte ha publicat un missatge felicitant el tenista pel seu desè títol a París, un text que ha reblat amb un "tu sí que ens representes".La coincidència entre la final del torneig l'acte a favor del referèndum en el qual Pep Guardiola ha estat protagonista no ha passat per alt als tuitaires, que han aprofitat la piulada de Pedrerol per carregar les tintes contra l'exentrenador del Barça i, de passada, contra Gerard Piqué, que sempre acaba rebent. En poques hores, el missatge del presentador del Chiringuito ha tingut més de 1.500 comparticions i centenars de comentaris, molts d'ells contra Guardiola, a qui no se li perdona que s'hagi postulat a favor del referèndum de l'1 d'octubre.