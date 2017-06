El "parkour" és un esport urbà que és l'última tendència. Les persones que el practiquen sempre busquen reptes més difícils. De moment, la prova més dura d'aquesta modalitat esportiva s'ha disputat a la Xina.Segons el portal Mashable , el repte extrem és circuit per la muntanya de Tianmen, format per desenes d'obstacles, 45 graus d'inclinació i 999 graons. La seva distància completa equival a tres camps de futbol.Un dels participants en aquesta prova ha sigut el jove youtuber Calin Chan. Amb una càmera, col·locada al seu front, mostra la duresa de la cursa. Durant el descens, es pot veure com, a banda d'esquivar els obstacles, ha d'evitar topar amb els turistes que miren bocabadats el descens del jove.El vídeo ja suma més de 47,5 milions de visualitzacions. També en podeu veure d'altres, menys multitudinaris.