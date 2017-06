❤️️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 25, 2017 at 12:33pm PDT

L'estrella del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo, ha estat pare per segona vegada, en aquest cas de bessons, nascuts d'un ventre de lloguer als EUA. El davanter blanc va celebrar el passat 8 de juny l'arribada al món dels seus fills, un nen i una nena.Ronaldo, segons apunta la televisió portuguesa SIC , ja té els noms escollits. La nena es diu Eva i el nen, Mateo, curiosament com el fill de Leo Messi. El capità de la selecció de Portugal ha escollit pel seu descendent el nom com el petit dels Messi, que enguany complirà 2 anys.La notícia que el davanter seria pare va córrer per la xarxa com la pólvora i fins i tot ell i la seva parella, la jove de 22 Georgina Rodríguez, van voler despistar amb diferents publicacions. En una d'aquestes, es pot veure a Ronaldo posant la mà sobre el ventre de la seva xicota.Això va generar moltes especulacions sobre un possible embaràs però, tal i com va passar en el primer fill del jugador blanc, ha optat de nou per la maternitat subrogada.