​El futbol i la violència tornen a ser protagonistes d'enfrontaments entre dues aficions. Aquest dissabte, un partit de classificació per al Mundial 2018 entre les seleccions d'Anglaterra i Escòcia va acabar amb una batalla campal als carrers de Magaluf, a Mallorca.Els incidents van començar després que Harry Kane marqués el gol de l'empat per l'equip anglès en el temps afegit. Aquest gol i la seva celebració per part de l'afició va iniciar una baralla que va acabar amb diverses persones ferides.En el vídeo enregistrat per un seguidor escocès, ja que es pot escoltar "Scotland, Scotland", es pot veure com hi ha persones sagnant a causa dels cops i dels impactes provocats per les cadires i pels altres objectes que es llançaven els uns contra els altres.