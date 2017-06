01/01/1970

El portaveu de la CUP avisa que "el referèndum serà el primer pas d'una batalla de mesos" i diu que estarien disposats a entrar al Govern si és per rellevar consellers inhabilitats | L'exdiputat afirma que "pràcticament no hi haurà funcionaris implicats en el referèndum, i els que hi siguin ho seran conscientment" | Reclama a Mas que expliqui "què aportava Gordó" a la llista de Junts pel Sí i que li demani que torni l'acta