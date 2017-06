Una imprudència d'un conductor en una carretera de la Xina li podria haver sortit molt cara. Un camió que transportava grava circulava per la dreta quan de sobte un turisme ha canviat de carril sense avisar.El camioner, per no impactar amb el cotxe, ha seguit en la mateixa direcció que l'altre vehicle però finalment no ho ha pogut evitar i ha bolcat damunt del cotxe que havia comès la infracció.Per sort, el conductor del camió i alguns operaris que hi havia prop de la zona van poder treure de l'interior del vehicle a l'infractor abans que quedés sepultat per la grava.