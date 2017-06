​Les avaries en els serveis públics són fets molt habituals a tots els països però en moltes ocasions solen comportar més d'un contratemps. Això és el que li va passar a un jove estudiant d'infermeria de la Hunter Bellevue College, que viatjava amb el metro de Nova York.



Jerich Marc Alcántara es dirigia a l'acte de la seva graduació quan el metro va patir una aturada inesperada. La felicitat per poder celebrar amb tots els seus companys aquest dia tan esperat després de tant esforç, es va anar transformant en desil·lusió.



Uns quants viatgers del metro van veure com el jove estava resignat per haver-se perdut la seva graduació i van decidir que n'improvisarien una. Un dels passatgers va posar un dels himnes que més sonen durant aquests actes acadèmics –Good Ridance de Green Day- i un altre li va lliurar un diploma virtual al jove que, tot i no ser la seva graduació esperada, almenys ho va poder celebrar.