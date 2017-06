- Menjar poc i sovint.

- Mastegar bé i no sopar tard.

- Augmentar el consum de cereals integrals (com arròs integral) i complementar-ho amb llegums cuinats.

- Consumir fruites i verdures fresques i de temporada, aquestes últimes cuinades al vapor.

- Augmentar el consum de llavors, de fruits secs per acompanyar la verdura.

- Consumir peix blanc i de boca petita (dorada, llobina), que no sigui de piscifactoria.

- Disminuir el consum de proteïna animal, de sucres refinats i edulcorants, així com greixos saturats procedents de làctics, margarines o productes de brioxeria.