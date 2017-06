Pocs dies abans del casament de Leo Messi i Antonella Roccuzo a l'Argentina, hi ha problemes. Tal com informa l'ABC , s'ha acomiadat a l'organitzadora de la boda, a petició del pare del jugador del Barça, Jorge Horacio Messi.Resulta que és l'encarregat d'administrar les despeses de la celebració, i no hauria acceptat que el pressupost s'hagués apujat a última hora. La wedding-planner era Bárbara Diéz, la dona del cap de Govern de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Diéz té una llarga experiència en casaments, però no s'hauria posat d'acord amb el pare del davanter del Barça.Finalment doncs, es reduirà dràsticament el nombre de convidats, de 600 a 250; i també canviarà la ubicació. La festa que s'havia de fer a l'Hotel Puerto Norte de Rosario, es farà al City Center, el casino de la mateixa localitat argentina.