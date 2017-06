Fa pocs dies que el programa Homo Zapping , de la productora El Terrat (d'Andreu Buenafuente), va tornar a la graella televisiva. Un dels gags del programa d'humor va ser una escena de Chester in love de Risto Mejide. En la imitació del seu espai, el publicista feia una entrevista a Cayetana Guillén Cuervo, on aquesta es reia de la diferència d'edat en la seva relació amb Laura Escanes.Risto Mejide no s'ho ha pres gens bé. Per això, li ha dedicat un article sencer a Buenfuente, al diari El Periódico, amb el títol Riéte, Buenafuente . El publicista li diu: "Han estat diferents acudits i comentaris sobre la meva relació en programes produït per tu, que no reproduiré aquí perquè no fa falta. Tu saps perfectament quins són, quan i tu sabràs el perquè. Però, per mi no et preocupis, repeteixo que en el nostre cas, estem més que bé, gràcies"En el seu discurs, Mejide ha rescatat històries d'altres parelles en la seva situació que han tingut problemes preciament per això i han contactat amb el publicitat per explicar-li. Per això li ha reblat: "Insisteixo en què tots són tan reals que fins i tot fa mal llegir-los, quan vulguis et passo els seus «mails» perquè te'n puguis riure a la seva cara. I llavors, si pots, els expliques el mal que estàs contribuint tu i la teva gent fent mofa d'una parella per la seva diferència d'edat en els mitjans de comunicació".