Incredulitat total entre els passatgers d'un avió de Ryanair que feia el trajecte entre Manchester i Eivissa. Una parella, davant els ulls i la sorpresa de tothom, va començar a practicar sexe al bell mig de l'aeronau. Un dels passatgers va gravar-ho en vídeo i ara el Daily Mail n'ha publicat les imatges.La publicació britànica també en dona alguns detalls. Per exemple, que l'home va demanar al seu voltant si alguna de les persones que els acompanyaven tenia un preservatiu. Un dels testimonis explica que feia estona que semblava que anaven beguts i en parlaven però ningú no els va prendre seriosament, va ser llavors quan l'home va demanar-los "una goma". Al capd'uns minuts, la noia es treia els pantalons i s'asseia sobre el noi.El mateix autor de les imatges també narra com el personal de cabina no va fer res per aturar-los. Des de Ryanair van informar que estan investigant els fets i apunten que "no toleraran" comportaments inapropiats i si hi ha passatgers que es comporten de manera acceptable poden patir "sancions".