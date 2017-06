La pàgina de Facebook Daily Bumps ha publicat un vídeo de dos nens petits que acumula milers de visites. Com en la famosa pel·lícula El menut se'n va de marxa, en un primer moment es pot veure un nadó que balbuceja per cridar l'atenció perquè el treguin del llit de baranes. Quan el sent el seu germà gran, entra a l'habitació i idea un pla per fugir de la "petita presó" del seu germanet.Aquest es posa dins el llit amb una cadira petita perquè després es pugui saltar els barrots. Amb tot preparat, el germà gran li ensenya com sortir de la cuna amb la cadira Es pot veure com li diu: "Fes això!" "Tu pots fer-ho!" "Salta sobre meu, Finn". Finalment el nadó aconsegueix sortir del llit amb l'ajuda del seu germà gran que li fa una forta abraçada i li diu: "Ho has aconseguit, Finn!".