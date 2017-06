El vídeo d'uns joves italians que deien odiar Despacito va triomfar a la xarxa . En aquest es podia veure com tres nois criticaven la cançó de Luis Fonsi, però acabaven ballant-la i cantant-la. Ara, han tornat amb una seqüela i amb una sorpresa.En el nou vídeo, es pot veure com els italians no poden suportar la fama mentre torna a sonar Despacito. Finalment, tanquen la ràdio pel maldecap que els causa. La sorpresa, però, és que al cotxe del costat l'està cantant el mateix Luis Fonsi, que els autors (i actors) confonen amb Enrique Iglesias.Aquest incorpora un ball final amb Fonsi al cotxe:Els originals: