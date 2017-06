Javier Cárdenas, en una imatge d'arxiu. Foto: Wikicommons

El text de Cárdenas Foto: Twitter

"Y esa pediatra, lo mínimo es una disculpa" dice... 😳En fin, no pierdo más mi tiempo.Fin de la conversación.Gracias a todos por el apoyo🙏 pic.twitter.com/4yRN9hdzBk — Lucía, mi Pediatra (@luciapediatra) 8 de juny de 2017

Javier Cárdenas ha tornat a encendre la xarxa. Fa uns dies, el presentador de ràdio i televisió es va fer ressò d' un estudi que relacionava l'autisme amb la vacunació al programa d'Europa FM Despiértate y Cárdenas . Unes hores després, la pediatria Lucía Galán Bertrand el va corregir amb una carta a Facebook que es va convertir en un autèntic fenomen viral . Ara el presentador, exigeix a través d'un comentari d'Instagram que la pediatra es disculpi.El text de Cárdenas és, en realitat, una resposta a una usuària que assegurava que "tots els pares i mares" que conformen els grups online de suport i ajuda als seus fills estan responent la carta de la pediatra. "No ens faran callar", deia. Cárdenas responia així: "Ànims perquè és el que estan intentant" Començant pel pamflet El País mentint en el que vaig dir i no vaig dir! Que estrany que no parlin mai de les seves emissores de ràdio i només de la competència manipulant la informació! I aquesta pediatra, el mínim és una disculpa! En fi, sé que demano massa!Galán demanava a Cárdenas que fos "fidel a la veritat". La pediatra recordava al presentador com de "difícil" resulta convèncer els pares de la necessitat de vacunar els seus fills i remarcava, concretament, de tot el que pot arribar a costar explicar als pares d'un fill autista que el trastorn del nen no té "res a veure" amb les vacunes."Podria resumir-li el desgast que suposa als milers de professionals de la salut d'aquest país haver de lluitar contra les mentides i la desinformació o el que suposa veure morir un nen que no ha estat vacunat", assenyalava la doctora a la carta. Al final, però, decideix va comentar-li només tres coses: que "les vacunes no causen autisme", tal i com Cárdenas havia afirmat citant un estudi ja desmentit, que "no hi ha cap epidèmia d'autisme" i que "les vacunes són segures".La doctora va incidir en aquest darrer punt i recorda al presentador que la vacunació "salva vides". "Si una sola família ha decidit no vacunar els seus fills després d'escoltar-lo ahir a la ràdio, ja haurem fracassat tots", remata Galán, que titlla els comentaris de Cárdenas de "frustrants i esgotadors".La mateixa doctora ha reaccionat així al comentari de Cárdenas: