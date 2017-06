Perdón???????????

La mejor postura si él quiere y tú no?? https://t.co/G74I98FUfe — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 7 de juny de 2017

Cuando otras mujeres te aconsejan desde una web (@diariodelanena) que finjas que no te están violando.

vía @Dardybamba pic.twitter.com/Ojtzszpsq4 — Barbijaputa (@Barbijaputa) 7 de juny de 2017

La xarxa ha explotat contra un article del bloc El diario de la nena perquè consideren que "justifica" la violació. El text, ja retirat del web, recomanava postures sexuals a les dones perquè puguin satisfer els seus marits al llit quan ells "tenen ganes de (sic)" però elles no. Tots els consells de l'article van encaminats a satisfer el desig sexual de l'home sense tenir en compte la voluntat de la dona.El text comença avisant que intentar no mantenir relacions amb la parella amb alguna excusa no és bo perquè "els homes ho odien". Per això recomana "ser pràctiques i resoldre-ho sense crear tempestes. "Així li donaràs gust i amb aquestes postures no hauràs de fer gaire esforç", remata l'article. Quines són les postures que recomana? Doncs fonamentalment el missioner perquè "no haurem de moure ni un sol múscul".L'article també recomana evitar que vegi que "estem cansades" per evitar "desil·lusionar-lo" i, fins i tot, aconsella què fer si la dona té tan poques ganes de mantenir relacions que es queda adormida al llit: "Si la teva parella nota que et quedes adormida, simplement fes un petit gemec i eleva una mica les cames arquejant el cos".Els consells han generat un enorme rebuig a la xarxa pel seu contingut masclista i perquè semblen donar consells per afrontar una violació fent menor el mal tràngol. L'actriu Leticia Dolera ha estat una de les primeres a contestar, però s'hi han sumat moltes més persones, com ara usuàries de Twitter com Barbijaputa o Sra. Babi.