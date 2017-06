La Policia Nacional espanyola ha alertat, a través del seu compte de Twitter, que ha tornat una estafa sobre uns vals de descompte de fins a 150 euros atribuïts al supermercat Mercadona. A la piulada que han fet, apunten que "aquest suposat missatge de Mercadona es resisteix a abandonar els nostres telèfons". En aquest sentit, després d'assegurar que "és fals", demanen no compartir-lo.Pel que fa al text del WhatsApp, després d'oferir-te aquests suculents descomptes, col·loquen un enllaç que, un cop clicat, et porta a una pàgina on et demanen dades personals, fins i tot contrasenyes.