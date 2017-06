A partir del minut 27

El Foraster va visitar per primera vegada aquest hivern la comarca de la Cerdanya. TV3 va emetre dimecres l'episodi, que mostrava a Quim Masferrer descobrint les històries de Guils, un petit municipi de la comarca. El programa està plegat d'anècdotes divertides i el presentador sempre l'esquitxa de múltiples tocs d'humor que fan riure l'audiència, però tampoc defuig els moments emotius.Als pobles hi ha històries que fan riure però també d'altres capaces d'emocionar l'audiència. Aquest dimecres, el capítol d'El Foraster a Guils de Cerdanya va estar marcat per una d'aquestes últimes. Masferrer va conèixer l'Antonieta, una veïna del poble, mentre passejava el gos. Rere l'animal s'hi amagava una història tràgica.El gosset es diu Misti, un nom resultat de la fusió de dos noms: Mireia i Steve. De fet, era l'animal de companyia d'aquesta parella de joves morts ara fa 11 anys. L'Antonieta era la mare del noi i va decidir quedar-se el gos perquè entén que en l'animal encara hi viu una part del seu fill, tal i com ella mateixa va explicar a Masferrer.En la dura entrevista, que el presentador va afrontar visiblement emocionat, l'Antonieta va relatar com ha viscut el procés del dol. "Encara trobo molt a faltar el meu fill", reconeixia a Masferrer mentre passejaven plegats. De fet, ella encara el visita cada dia al cementiri i, poc després de perdre'l, fins i tot continuava posant-li un plat a taula. Una història tràgica que Masferrer va voler tancar amb una passejada pels paisatges de la Cerdanya.