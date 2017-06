Monique St. Pierre, del 1979 al 2017. Foto: Playboy

Demostrar que la bellesa és "atemporal" i no efímera, com es defensa sovint. Amb aquest objectiu la revista Playboy ha demanat a set models que van copar alguna de les seves portades fa més de 30 anys que es tornin a posar davant de les càmeres per reproduir la mateixa fotografia.L'impulsor de la iniciativa ha estat el mateix redactor en cap de la revista, Cooper Hefner, el net del fundador de la publicació. De fet, entre les models hi ha la seva mare, Kimberly Conrad Hefner. Per Hefner, la sèrie fotogràfica demostra que "admira les dones sense distinció de la raça o l'edat". El redactor en cap de la revista creu que amb aquest projecte demostren que "els models no ho són una vegada o només quan són joves, si ho volen, ho són per sempre".Els encarregats d'elaborar la sèrie han estat els fotògrafs de la revista Ben Miller i Ryan Lowry, que han intentat que fins i tot el color de les imatges fos el mateix en l'actual portada que en la de fa almenys 30 anys. Per aconseguir-ho també han intentat recuperar els objectes que es van utilitzar en aquelles sessions fotogràfiques. Tots dos diuen estar "encantats" amb la feina que han dut a terme perquè creuen que han sabut demostrar que "l'atractiu sexual és etern".A banda de la mare de Hefner, a la sessió hi han participat autèntics mites dels 80 i els 90, com ara Lisa Matthews, Reneé Tenison, Cathy St. George o Charlotte Kemp, entre d'altres.