Empar Moliner ha explotat aquest dijous al migdia contra el president rus, Vladimir Putin. El motiu? Les declaracions de Putin en una entrevista amb el cineasta nord-americà Oliver Stone per Showtime . A la conversa, l'entrevistador demana al president de Rússia si té "dies dolents". La resposta, carregada de clixés masclistes, no ha deixat indiferent Moliner: "No tinc dies dolents perquè no soc dona. No pretenc insultar ningú. És la natura. Hi ha certs cicles naturals". Moliner ha respòs de manera furibunda a les declaracions de Putin , a qui ha arribat a titllar d'"imbècil". "Al món manen els més imbècils", ha assegurat el president rus, que s'ha disculpat irònicament: "Perdona'm, Putin, perquè tinc un dia dolent".De fet, però, els comentaris sexistes del líder rus no s'han aturat aquí i els ha rematat amb una referència homòfoba. Stone li ha preguntat si es dutxaria amb un home gai i ell ha respòs que no perquè "preferiria no provocar-lo". I ho ha rematat amb una pregunta que convida a pensar en una resposta violenta: "Saps que soc mestre de judo?".