Javier Cárdenas, en una imatge d'arxiu. Foto: Wikicommons

Javier Cárdenas torna a generar polèmica. El presentador de ràdio i televisió, conegut per les seves declaracions no sempre del tot ponderades, es va fer ressò aquest dimecres d'un estudi que relacionava l'autisme amb la vacunació al programa d'Europa FM Despiértate y Cárdenas . Unes hores després, la pediatria Lucía Galán Bertrand l'ha conegut amb una carta a Facebook que s'ha convertit en un autèntic fenomen viral Al text, Galán reconeix que "ha de ser molt difícil parlar davant de tantes persones en directe cada dia", però demana a Cárdenas que sigui "fidel a la veritat". La pediatra recorda al presentador com de "difícil" resulta convèncer els pares de la necessitat de vacunar els seus fills i parla, concretament, de tot el que pot arribar a costar explicar als pares d'un fill autiste que el trastorn del nen no té "res a veure" amb les vacunes."Podria resumir-li el desgast que suposa als milers de professionals de la salut d'aquest país haver de lluitar contra les mentides i la desinformació o el que suposa veure morir un nen que no ha estat vacunat", assenyala la doctora a la carta. Al final, però, decideix comentar-li només tres coses: que "les vacunes no causen autisme", tal i com Cárdenas havia afirmat citant un estudi ja desmentit, que "no hi ha cap epidèmia d'autisme" i que "les vacunes són segures".La doctora incideix en aquest darrer punt i recorda al presentador que la vacunació "salva vides". "Si una sola família ha decidit no vacunar els seus fills després d'escoltar-lo ahir a la ràdio, ja haurem fracassat tots", remata Galán, que titlla els comentaris de Cárdenas de "frustrants i esgotadors".