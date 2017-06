.@3gerardpique tiene un IQ de 140.



El rango normal es entre 90 y 110.



Despacha tranquilamente.



🙌🏼🙌🏼🙌🏼pic.twitter.com/dfgyPCPtWm — ғᴇʟɪᴘᴇ мᴏʀᴀʟᴇѕ (@ELFrancoDeLFuT) 8 de juny de 2017

Gerard Piqué carga contra los medios: «Vosotros tenéis la culpa de que me piten» pic.twitter.com/XjwtTNtm8n — Germán Abril Reina (@gerebito) 7 de juny de 2017

El futbolista del Barça aquests dies convocat amb la selecció espanyola, Gerard Piqué, va perdre la paciència aquest dimecres al vespre amb els mitjans de comunicació espanyols. Segons el seu parer són els instigadors dels xiulets que va rebre des de la grada en el partit amistós en el que van empatar amb Colòmbia per 2 gols a 2.Va ser durant l'atenció als mitjans un cop acabat el partit quan Piqué es va mostrar exhaust per haver de respondre sempre a preguntes sobre els xiulets i les raons que els provoquen. Pel periodisme es deuen a la política o els comentaris sobre el Madrid. Per Piqué, "perquè us interessa". Després de diverses peguntes en aquesta direcció i no pas respecte el partit, el català els interpel·la: "Per què us interessa tant? Per què li doneu tanta bola? Per què no parleu una mica de futbol? Portes un any i mig preguntant-me això. Vosaltres ho feu important. La gent no em xiulava. Feu enquestes sobre si cal xiular-me o aplaudir-me".Tu creus que és per la independència? M'he posicionat mai a favor de la independència?", pregunta al periodista, visiblement molest.