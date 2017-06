Cristina Pedroche fa el salt a la gran pantalla. Així ho avançava Vertele i, més tard, ho confirmava la mateixa protagonista al bloc que té a Hola! La pel·lícula es titula Sin filtro i és una comèdia de caire “alliberador i optimista”, com la qualifica la mateixa Pedroche. El film està dirigit per Santiago Segura i protagonitzat per Maribel Verdú.“El paper és petit però important. L'única protagonista indiscutible és la Maribel i els altres actors l'anem acompanyant en el seu dia a dia”, explica la presentadora. I afegeix: “Aquesta oportunitat significa un pas més en la meva carrera i me l'he pres amb moltes ganes, energia i il·lusió. Amb aquesta barreja és impossible que res surti malament! De veritat, no puc estar més feliç”.Pedroche va començar com a reportera, llavors va passar a ser col·laboradora de programes de televisió, i més tard, presentadora. Ara inicia la seva carrera com a actriu de cinema.No serà, però, la seva primera experiència en aquest àmbit. Abans, ja havia intervingut en dos capítols d'Aguila Roja i havia fet “cameos” a les sèries Aida i La que se avecina.