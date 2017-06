Portada d'«Interviú»

La revista Interviú ha incorporat en els últims mesos un component social als seus nusos. Les dones despullades ja no només hi apareixen per tenir un cos perfecte sinó per haver protagonitzat alguna fita destacable. En diversos àmbits.Així es demostra en portades recents. Per exemple, en la d'aquest mes hi surten les “espartanas” de Coca-Cola . Són unes dones que porten tres anys lluitant contra l'empresa de refrescs perquè compleixi les sentències judicials que l'obligaven a readmetre els acomiadats per l'ERO de 2014 en les mateixes condicions.“Què és ensenyar un pit quan ens estan robant els nostres drets”, diu Gema Gil, cap visible del grup.A la portada del mes maig, qui prenia el protagonisme era Ana Garrido , una exfuncionària de l'Ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid), que ha viscut un calvari des del dia que va decidir negar-se a complir les ordres il·legals del seu alcalde, vinculades a la corrupció. “Esperanza Aguirre acabara imputada, segur”, diu el titular.Un altre document demolidor és el que es presenta a les pàgines interiors d'aquest mateix mes. La protagonista és Natacha López , una atleta que va patir un càncer de mama i ara s'està recuperant, després de sotmetre's a la reconstrucció del pit.El seu somni era córrer 12 maratons i fer-se unes fotos maques que visualitzessin la lluita de centenars de dones.