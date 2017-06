Ares G., més conegut com a creador de frases tan memorables i virals com "Pim, pam, toma Lacasitos" o "Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley" al programa Callejeros de Cuatro, ha estat condemnat a pagar dues multes de 1.080 i 540 euros, respectivament, per ferir tres agents de la policia en un control d'alcoholèmia.Segons informa La Verdad , el conductor del cotxe en el que viatjava va donar positiu amb una taxa de 0,60 mil·ligrams d'alcohol per litre de sang. Quan li anaven a fer un segon test, els dos joves van colpejar i insultar els agents. El resultat: multa econòmica per un delicte de resistència contra l'autoritat i provocar ferides als agents contra el jove que es va fer famós per mofar-se de la Guàrdia Civil.