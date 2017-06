L’associació PETA (Persones pel Tracte Ètic dels Animals) ha acusat la pel·lícula Pirates del Carib: La venjança de Salazar de maltractar animals durant el rodatge. Unes recriminacions que arriben després que Kaya Scodelario, qui dona vida a Carina Smyth, relatés entre somriures que el mico caputxí que apareix al film sempre estava vomitant. "El membre més memorable del repartiment va ser el mono, perquè vomitava tota l'estona. Era molt divertit", segons paraules de l'actiu recollides per The Sun PETA ja va enviar una carta urgent a Jerry Bruckheimer, productor de la pel·lícula, el febrer del 2015, quan s'està duent a terme el rodatge, perquè cancel·lés el trasllat de dos micos caputxins fins a Austràlia, on se'n gravava una part. L'entitat sempre ha fet campanya per a l'eliminació d'animals en els rodatges perquè "no són actors".