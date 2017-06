-En catalán, SI

-En inglés, SI

-En francés, SI

-En la lengua mayoritaria de los clientes, NO

Todo muy normal. @DecathlonES pic.twitter.com/hScTPssbzK — Convivencia Cívica (@CCivicaCatalana) 4 de juny de 2017

1/3 Muchas gracias a todos los que nos habéis dejado vuestros comentarios sobre la publicidad exterior en nuestra tienda de St Pere de Ribes — Decathlon España (@DecathlonES) 5 de juny de 2017

2/3 Agradecemos que hayáis acudido a nosotros para comunicárnoslo. Una nueva versión del soporte será instalada en los próximos días y ésta — Decathlon España (@DecathlonES) 5 de juny de 2017

3/3 incluirá la información también en castellano. Agradecemos vuestra confianza en Decathlon, vuestros comentarios nos ayudan a mejorar. — Decathlon España (@DecathlonES) 5 de juny de 2017

L'unionisme s'ha encès de valent per un cartell escrit només en català i que no incorporava el castellà. L'entitat espanyolista Convivència Cívica Catalana, significada per la seva bel·ligerància contra la immersió lingüística, ha carregat contra Decathlon per un rètol publicitari a Sant Pere de Ribes en català, anglès i francès.A Twitter, l'entitat denunciava que el cartell no estigués escrit "en la llengua majoritària dels clients" i ho rematava amb el missatge "tot molt normal". Des d'aquesta xarxa social, Convivència Cívica ha començat una intensa campanya per obligar la companyia a rectificar i, finalment, Decathlon ho ha fet a través de tres tuits (només en castellà).A les piulades, Decathlon es disculpa i avança que canviarà el cartell que fins ara havia col·locat per un altre que inclogui, a més del català, l'anglès i el francès, també el castellà.