El repartidor que va clavar una bufetada al youtuber Sergio Soler, més conegut a la xarxa com a MrGranBomba, després que l'anomenés cara anchoa, ha estat condemnat a pagar una multa de 30 euros per l'agressió. Així consta a la sentència de l'Audiència d'Alacant, que ha ratificat la decisió d'un jutjat d'instrucció. A l'agressor se'l condemna per una "infracció per lesions lleus", però els magistrats no l'obliguen a pagar una indemnització al jove youtuber i recorden que ell mateix difonia vídeos a la xarxa reconeixent que es "mereixia" la bufetada.Les imatges, que es van convertir ràpidament en un fenomen viral, van ser difoses pel mateix Soler, que estava gravant vídeos diversos anomenant persones que es creuava pel carrer pel nom de cara anchoa. Soler va recórrer la sentència del jutjat de primera instància perquè va entendre que es mereixia cobrar una indemnització, però l'Audiència ho ha tornat a descartar perquè considera "plausible" que el repartidor l'agredís "mogut per la por", ja que ell va al·legar que es pensava que el jove el volia robar.Els magistrats també recorden que, al gravar el vídeo, el youtuber s'exposava a ser agredit i puntualitzen que es va lucrar posteriorment difonent-lo a través de les xarxes socials . A més, també defensen que l'agressió "no té gairebé cap trascendència penal", tot i "no ser justificable". Les imatges van generar una gran polèmica i Soler va acabar tancant tots els seus perfils a Internet i anunciant que deixava de produir vídeos com a MrGranBomba. El seu canal a Youtube el va comprar l'empresa d'ulleres de sol Hawkers