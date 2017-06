Lidl vol competir amb les grans marques del món de la moda. La cadena de supermercats ha fitxat la coneguda model i dissenyadora alemanya Heidi Klum perquè creï una col·lecció de roba per a Esmara, la marca de moda de Lidl. L'objectiu? Posar en marxa una bateria de peces de roba que fusioni "la qualitat dels seus teixits amb preus assequibles", tal i com ha assegurat la mateixa companyia en un comunicat.La primera col·lecció de Klum per Esmara es posarà a la venda aquesta tardor als 10.000 supermercats que Lidl té a Europa i als Estats Units. La mateixa model ha confirmat la notícia a les xarxes socials i ha assegurat estar "orgullosa" d'aquesta aliança amb una marca "coneguda per oferir productes de qualitat a preus assequibles". "La moda ha de ser divertida i tothom ha de poder gaudir d'ella", ha assegurat Klum.