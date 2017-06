Piqué: "Cuando hagamos una rúa por ganar la Copa podrás decir que el Madrid tiene un ciclo importante" #Minuto0 pic.twitter.com/8D8ILQEWDF — Movistar+ (@movistarplus) 6 de juny de 2017

El defensa del Barça, Gerard Piqué, es troba aquests dies concentrat amb la selecció espanyola i no ha deixat passar l'oportunitat per entrar en el debat sobre si cicle actual del Madrid és millor que el del Barça d'aquests últims anys. El blaugrana ha estat contundent davant l'entrevistador de Movistar+: "Quan fem una rua per guanyar la Copa podràs dir que el Madrid té un cicle important". "Crec que no es pot comprar encara tot el que hem guanyat durant aquests anys al que el Madrid ha guanyat en aquestes dues últimes temporades", ha reblat.