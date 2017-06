En serio, si de esta ya no ligas será porque prefieres la vida con tus gatos. ¡Tenemos app oficial de #FirstDates! https://t.co/LV0eTSdjfU pic.twitter.com/Wcy5NSXeKk — First dates (@firstdates_tv) 5 de juny de 2017

El programa d'èxit de cites de Cuatro, First Dates, ha fet un pas més en la seva recerca de l'amor: impulsa el seus propi Tinder perquè els espectadors puguin lligar tant amb els participants com també amb altres persones que estiguin veient el programa. Així ho ha anunciat en una nota de premsa a la web del programa, que va posar en marxa aquest dilluns una aplicació pel mòbil similar a la de Tinder.Des de l'app, els espectadors podran veure el perfil d'aquells comensals que no hagin trobat l'amor al programa i, fins i tot, parlar amb ells. Pel que fa amb altres teleespectadors, funciona tal com ho fa Tinder: a la pantalla hi apareixeran els perfils d'altres persones que se l'hagin descarregat i, amb un simple moviment del dit, veure si aconsegueixen un match. A banda, també et mostrarà si hi ha una persona que tingui l'aplicació a prop.