¿Cómo mandar un mensaje de apoyo a las víctimas de un atentado? Pues ya os digo yo que así, NO. pic.twitter.com/kZEvA3WtDf — Roboz (@LI3PeOr) 5 de juny de 2017

Sis morts, una cinquentena de ferits i tres atacants abatuts és el balanç oficial d'un nou atemptat a Londres, el segon en menys de dues setmanes al Regne Unit. Una furgoneta va atropellar nombrosos vianants al London Bridge i, posteriorment, els tres ocupants del vehicle es van dedicar a apunyalar els vianants.Un dels que ha volgut mostrar el seu suport a les víctimes ha estat el xef Dabiz Muñoz, que regenta el restaurant StreetXO a la capital anglesa. En una publicació al seu compte d'Instagram va apuntar que la millor manera de combatre el terrorisme és "no deixar de fer la teva vida" i mostra l'estima que sent per Cristina Pedroche, la seva parella. Tot i que el cuiner ha rebut molts m'agrada i comentaris donant-li suport, un usuari de Twitter li ha mostrat el seu rebuig per la publicació. A aquesta, molts usuaris també li han donat la raó.