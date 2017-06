#L6Nmoixdimite marhuenda ¿no te cae la cara de vergüenza tras años de aparición de casos de corrupción seguir defendiendo lo indefendible? — Eduardo B. (@eduardospain2) 3 de juny de 2017

#l6nmoixdimite Moix es un jurista de prestigio, dice Marhuenda. El problema es que ser un gran jurista es compatible con ser un gran chorizo — Gonzalo de Miguel (@Ciro2Ciro) 3 de juny de 2017

Para Marhuenda Moix ES UN GRAN FISCAL. Total que todos somos tontos menos el que sigue siendo mas simple que un plato de agua #l6nMOIXDIMITE — antonio antoonnio (@antoonnio7) 3 de juny de 2017

¿ A alguien más le hierve la sangre escuchando al borrego de Marhuenda decir que Moix es un gran fiscal? Que coraje. #l6nmoixdimite — Aarón (@proyectnurse) 3 de juny de 2017

Tot i la competència de la final de la Champions League, l'actualitat política va marcar, com és habitual, la tertúlia d'aquest dissabte a La Sexta Noche. En aquesta ocasió, els tertulians van debatre sobre la dimissió del Fiscal Anticorrupció de l'Estat, Manuel Moix, per ser titular d'una societat off-shore a Panamà El director de La Razón, Paco Marhuenda, va defensar Moix, que, segons el periodista, "té una trajectòria impecable" i que ha hagut de dimitir per "una societat que no està activa". Tot i això, el periodista i director d'InfoLibre –el mitjà que va destapar l'escàndol- Jesús Maraña li va contestar que la societat "és tan activa ara com quan es va fundar, i així ho diu al registre, perquè està creada per ocultar una propietat".Marhuenda també afirma que la filtració és culpa "dels fiscals d'esquerres, que tenen les seves idees i la seva feina no porta enlloc", pel qual Maraña li va retreure que qüestionés una informació "contrastada i documentada" i, també, va afirmar que el 89% dels processos engegats per la Fiscalia Anticorrupció han acabat amb una condemna.La resposta de Maraña al director de La Razón ha estat molt aplaudida a les xarxes socials, on molts usuaris s'han mostrat ofesos per la defensa del ja ex-fiscal en cap anticorrupció per part de Marhuenda.