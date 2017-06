Este año Florentino ha ganado 1 Liga por Zidane, 1 Champions por Cristiano y 1.350 millones por el Castor. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 3 de juny de 2017

Me gusta ver jodidos a los apesebrados del independentismo catalán...el día que crees tú algún puesto de trabajo serás un hombre ⚽️🏆😂😂 — Afiladofilo (@afiladofilo) 3 de juny de 2017

Mi charnego favorito siempre ha sido Gabriel Rufián, que permite el gobierno del 3% y va dando lecciones de moral, ídolo. — Paco (@pacotor76) 3 de juny de 2017

Venga Rufián te pica bastante que el Madrid se lo lleve todo ! Ajo y agua — gstradivarius (@gstradivarius) 3 de juny de 2017

Ramos con una bandera andaluza enorgullece. Piqué con una senyera ofende. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 4 de juny de 2017

Gabriel Rufián ha afinat l'enginy per comentar la final de Champions que anit va guanyar el Reial Madrid . Les dues piulades del diputat republicà, com sol passar, han fet furor a la xarxa social. Rufián va fer, tot just després del final del partit, un tuit referint-se a Florentino Pérez que ja acumula més de 3.000 retuits.Rufián es refereix a la milionària indemnització que ha rebut la constructora del president del Reial Madrid Florentino Pérez, ACS, pel fiasco del magatzem de gas Castor a les Terres de l'Ebre. Tot i això, la piulada ha fet poca gràcia als seguidors del Reial Madrid, que li han dedicat un bon número de respostes poc amistoses.El diputat d'ERC al Congrés també ha dedicat una altra piulada a la final. Rufián s'ha referit al fet que el capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, aixequés el trofeu amb la bandera andalusa. Un gest que ha comparat amb les crítiques a Gerard Piqué per fer-ho amb la senyera, i que també acumula ja més de 1.700 comparticions: