La família Trump va visitar el papa Francesc al Vaticà el passat 24 de maig. Llavors, ja es va informar de la frivolitat amb què el pontific va rebre el magnat nord-americà, Donald Trump. La reunió va durar poc més de 30 minuts. Fins ara no s'ha conegut l'anècdota que va viure la filla primogènita del president. Tal com informa The Guardian , després de la trobada amb el Papa, Ivanka va anar a sopar amb el seu marit, Jared Kushner, en un restaurant de Roma. Allà hi penjava un retrat d'un personatge penjat a la paret. La filla de Trump va demanar a veure quin sant era aquell. Resulta, però, que no era cap sant, era el futbolista de la Lazio, Giorgio Chinaglia.