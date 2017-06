01/01/1970

L'Ajuntament no ha aclarit com aprofitarà les dues illes que guanya la ciutat: els veïns reclamen concretar equipaments i el setembre ja s'hi instal·larà una escola en barracons | Presos, familiars, funcionaris i veïns demanen preservar el panòptic i alguna galeria com a espai de memòria | "Pensem, ja no només pel Salvador, que cal un recordatori pels milers de reclusos", expliquen a NacióDigital les germanes Puig Antich