WhatsApp beta for Android 2.17.202: you can search emojis! (DISABLED BY DEFAULT - It'll be visible in next versions). #hidden pic.twitter.com/cS8gzYHKHU — WABetaInfo (@WABetaInfo) 30 de maig de 2017

Les emoticones s'han convertit en un dels aspectes més importants de Whatsapp. Com bé diu la dita "val més una imatge, que mil paraules". Per això, l'app de missatgeria instantània ha afegit un buscador d'emoticones a la seva última versió beta d'Android.La novetat l'ha donat a conèixer el canal de Twitter especialitzat @WABetaInfo, que ho ha detectat en la versió de prova 2.17.202. Whatsapp, doncs, ha afegit una lupa a la part inferior del desplegable d'emoticones. Les emoticones es podran buscar a través d'una paraula: mà, gos, somriure... Tot i així, la nova funció de la versió beta, ara per ara, només està disponible en anglès. L'opció, segons el canal de Twitter, apareix desactivada per defecte i s'ha d'activar a través dels ajustaments de l'aplicació.