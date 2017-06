El conductor del programa El Chiringuito , Josep Pedrerol, ha explicat que ningú es creu que sigui del Barça. Ho ha dit al programa gastronòmic de Catalunya Ràdio Que no falti de res . El presentador català, instal·lat a Madrid, ha dit que "és un orgull ser de la «caverna»" remarcant que sempre "hi ha d'haver humor".D'altra banda, també apunta que El Chiringuito és el programa més plural d'Espanya. El presentador també confessa que li agrada el Crackòvia i el seu personatge. "El català arriba a tota Espanya a través de l'humor", destaca el presentador. Josep Pedrerol també ha parlat del seu vessant gastronòmic com quins són els seus costums i restaurants preferits de Madrid, on viu des de fa més de 25 anys.