Perdón, la pregunta que hacemos es la siguiente, ¿por cuantos goles va a ganar el Real Madrid la final de Cardiff? #estudioestadio 23:00 — Estudio Estadio (@EstadioTVE) 2 de juny de 2017

Me quedaba una pequeña esperanza... Y esto con nuestros impuestos... Que vergüenza, que asco... — Sarai (@saraicb87) 2 de juny de 2017

Ojalá perdiera el @Madrid por dar por hecho que va a ganar, encima pidiendo una diferencia... #ForzaJuve — Paco Escribano (@Fco_Escribano) 2 de juny de 2017

Observo una prepotencia y un menosprecio a la Juventus bastante notable en la pregunta. — berpre (@corvitepresno) 2 de juny de 2017

El programa de TVE Estudio Estadio acostuma a ser polèmic amb les preguntes que fa al seu compte de Twitter. Normalment per partidista i favorable al Reial Madrid. En aquesta ocasió i amb la vista posada en la final que disputaran demà els blancs contra la Juventus a Cardiff, la qüestió que han fet als seus seguidors ha estat: "Per quants gols guanyarà el Reial Madrid la final de Cardiff?". De les quatre respostes, que es diferencien per la diferència de gols, només la darrera contempla la derrota.Les crítiques no han tardat a arribar i molts usuaris han titllat la pregunta de "vergonya" o els han recriminat que en aquesta ocasió "s'han superat". D'altres, criticaven també que la fessin "amb els nostres impostos" o "la prepotència i menyspreu" respecte la Juventus que conté la qüestió.