La reina Letizia va aparèixer aquest dimarts a la celebració dels 60 anys de l'agència de notícies Europa Press amb un pentinat força curiós i que porta per títol cua bombolla. De ben segur, però, que es convertirà en un dels pentinats d'aquest estiu. Una modificació capil·lar que ha tingut un important ressò a tota la premsa espanyola, així com a l'alemanya, que ha aprofitat per mofar-se de la reina espanyola.Així ho ha fet la revista Bunte que l'ha comentat, tot preguntant-se si l'havien pentinat les seves filles, les infantes Leonor i Sofia. “Realment fa la impressió que les seves filles, Elionor i Sofia, hi tenen alguna cosa a veure”, apunten en l'article , amb un alt contingut irònic.