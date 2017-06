L'organització de consumidors OCU denuncia els "enganys" de quatre marques de productes de consum habitual perquè donen informació que indueix a l'"equívoc" o que és directament "mentida". Concretament, assenyalen un purè de patates, unes llaunes de tonyina en conserva, unes galetes i uns preparats per a postres.El primer cas és un purè de al coneguda marca Maggi. L'etiqueta l'identifica com un producte "original i natural", però l'OCU avisa els consumidors que les patates no acaben de sortir de l'hort, ni molt menys. La recepta també inclou aromes, espècies i antioxidants, entre d'altres productes químics. Una sèrie d'ingredients que, segons l'entitat, no permeten qualificar el purè com a "natural".L'OCU denuncia exactament el mateix de la cuajada i les natilles "casolanes" de les marques Molino Real i Royal. En realitat, però, són dos preparats que contenen sobres amb una pols que, barrejada amb altres productes, permet elaborat o una cuajada o unes natilles. Segons l'OCU, un altre engany perquè a un preparat no se'l pot anomenar "casolà".Finalment, l'OCU ha detectat enganys similars en un paquet de galetes de la marca Gullón i en una llauna de tonyina en conserva de La Piara. En tots dos casos, es qualifica el producte de "natural" o "tradicional", però entre els ingredients inclou ingredients com l'oli de palma, additius o conservants. Per tot plegat, tampoc aquests poden ser considerats exactament com es defineixen a les etiquetes.