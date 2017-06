Imatge promoiconal de The World Life Experience Foto: Facebook World Life Experience

The World Life Experince busca 12 persones, sis nois i sis noies d'entre 20 i 35 anys, per formar part d'una comitiva que els portarà a viatjar per 40 països de tot el món durant tot un any. El sou és de 2.500 euros i amb totes les despeses cobertes: allotjament, viatges, menjar, assegurances, conèixer maneres de viure locals dels llocs que es visitaran i atenció mèdica bàsica.L'objectiu és promoure la responsabilitat social, amb donacions directes a ONG globals i mitjançant la participació pràctica amb entitats locals.Tal com expliquen a la seva pàgina web , a canvi de poder formar d'aquesta experiència, el salari que rebran serà perquè hauran de compartir imatges, fotos, vídeos o opinions que hauran de compartir a través de les xarxes socials i canals de comunicació de World Life Experience.Per participar en el viatge, que començarà el 15 de setembre a Lisboa, cal tenir un nivell d'anglès mitjà-alt i registrar-se, abans del 30 de juny, a la pàgina web de la iniciativa. Tot i això, per fer aquesta sol·licitud, et demanen el pagament de 9 euros, 2,50 dels quals es destinaran a alguna ONG, i la taxa de sol·licitud: 4,82 euros.