Despiden a Nierga y renuevan a Cárdenas. Diría que está todo dicho. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 31 de maig de 2017

Yo estas navidades doné un piso para investigar una enfermedad. Tu apoyas a un tío q dicen q los funcionarios van a sufrir... https://t.co/muRt2dMJhM — Javier Cardenas (@_javiercardenas) 1 de juny de 2017

..si conseguís la independencia para Catalunya. Con eso si que está todo dicho!!!! https://t.co/11K0TfDD55 — Javier Cardenas (@_javiercardenas) 1 de juny de 2017

Hombreee, ya salió la casa otra vez!! Altruismo lo llaman — Luna Mirtle (@turutu29) 1 de juny de 2017

¿Ha donado un piso? ¿En serio? O sea, no es como si lo hubiera anunciado a bombo y platillo unas doscientas veces, ¿verdad? Es novedad. — Miss Bracknell (@MissBracknell) 1 de juny de 2017

Javier Cárdenas torna a estar immers en una polèmica pels seus comentaris. Fa uns dies va tenir una enganxada amb Andreu Buenafuente . Ara, ha topat amb el diputat d'ERC Gabriel Rufián.El primer en tirar el dard va ser el republicà, que va fer un tuit dient: “Acomiaden Nierga i renoven Cárdenas. Diria que està tot dit”. Cal recordar que la Cadena Ser ha decidit prescindir de la presentadora Gemma Nierga , després de més de 30 anys a l'emissora. Per altra banda, TVE li ha donat un programa de màgia a Cárdenas El comentari de Rufián no ha agradat massa a Cárdenas, que ha respost en dos tuits enganxats: “Jo aquest Nadal vaig donar un pis per investigar una malaltia. Tu dones suport a un tio que diu que els funcionaris si aconseguiu la independència de Catalunya. Amb això sí que està tot dit!”. El presentador ha destacat sempre per la seva poca simpatia vers el procés sobiranista.Alguns usuaris de Twitter li han recordat a Cárdenas la seva insistència amb la donació del pis, que ja havia utilitzat altres vegades a les xarxes socials.