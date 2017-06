Viatjar a l'altra punta d'Europa pot costar només deu euros gràcies a l'oferta que Ryanair ha llançat aquest dijous a la tarda. La companyia ha posat en marxa una campanya per escalfar motors de cara a les vacances amb una promoció per vendre un milió de bitllets amb un descompte de fins al 25% sobre els preus ja habitualment baixos de l'empresa. L'oferta és vàlida per a les 168 rutes que Ryanair nolieja des de l'Estat.Ara bé, els interessats s'hauran d'afanyar de valent perquè la campanya ha arrencat fa poques hores i es tancarà a les 12 de la nit d'aquest dijous, 1 de juny. Els bitllets només es poden reservar a través del web oficial de l'aerolínia , que lidera les vendes de cara a l'estiu. De fet, Ryanair és la companyia líder a l'Estat. Cada any transporta 130 milions de passatgers a través dels més de 1.800 vols que nolieja directament i que connecten Espanya amb 200 destinacions d'arreu del món.