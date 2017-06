McDonald's també aposta per la innovació. La companyia de menjar ràpid ha decidit experimentar amb un dels seus productes estrella, la clàssica hamburguesa BigMac. Hi introduirà nous ingredients, especialment pel que fa l'enciam i el pa. Ara bé, aquests petits canvis no seran generals: de moment, només es començaran a testejar als restaurants de l'estat espanyol. A la resta del món, la recepta del BigMac es mantindrà tal com ha estat sempre.



La clàssica hamburguesa de McDonald's porta dues peces de carn de vedella, ceba, cogombre, formatge i la sempre enigmàtica salsa "secreta". Ara, però, les BigMac que se serveixin a l'Estat també portaran altres ingredients, com ara enciam fresc i cruixent o pa de sèsam acabat de treure del forn. L'objectiu és "innovar", segons la cadena de restaurants, per intentar reinventar-se i acostar-se a nous públics. La nova recepta ja es pot provar en qualsevol dels 500 establiments McDonald's que hi ha a l'Estat.