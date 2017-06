La final entre el Real Madrid i la Juventus no és inèdita. El 1998, els blancs es van emportar la setena Copa d'Europa de la seva història precisament contra el conjunt italià. I no ho van fer pas sense polèmica. La UEFA ha fet públic aquesta setmana, pocs dies abans de la final entre el Madrid i la Juventus, un vídeo que demostra que el gol que va donar la victòria als blancs és il·legal.Després d'un duel tens i ensopit, els blancs van aconseguir avançar-se en el marcador al minut 67 amb un gol de Mijatovic. En aquell moment, l'angle en què estava situada la càmera que oferia el pla general i la rapidesa de la jugada no va permetre apreciar que el jugador madridista estava en fora de joc a l'inici de la jugada que ell acabaria convertir en gol. Però el vídeo de la UEFA ofereix un pla inèdit que demostra que la diana no era legal.El gol va ser clau: el Madrid es va emportar la final amb un ajustadíssim 1 a 0. Tot plegat, doncs, afegeix llenya al foc en la prèvia de la final de la Champions que enfrontarà els homes de Zidane contra la Juventus. Si els italians no tenien arguments per intentar guanyar el partit, ara la història els en dona un altre.