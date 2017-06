Deixar de fumar no sempre és un repte senzill. De fet, no ho és gairebé mai. El primer pas, però, és prendre consciència del risc per a la salut que suposa consumir tabac. Sensibilitzar en aquesta direcció és, precisament, l'objectiu de Sitchting Be Aware , una associació neerlandesa que ha creat un vídeo terriblement efectiu -i viral- per mostrar els efectes que té fumar per a la salut. Fins ara, la càpsula -gravada de manera casolana i de tan sols dos minuts- ja acumula 40 milions de reproduccions.L'invent és tan original com senzill. Els promotors de l'espot han dibuixat un ninot, han comprat un aparell per bombejar aire, un filtre de cotó i un paquet de cigarretes. L'objectiu? Fer visibles les conseqüències que té respirar el fum del tabac per als pulmons. Al vídeo es veu com el ninot es fuma una cigarreta amb l'ajuda de l'aire que bombeja la noia. Els pulmons estan representats per una capseta amb cotó fluix i un filtre en el seu interior.Abans de começar a fumar, el filtre és blanc. Al final de consumir tan sols un cigarro, però, la noia que bombeja l'aire el treu absolutament amarat d'una substància entre grogenca i negra. L'entitat volia demostrar, precisament, l'impacte que una sola cigarreta pot tenir per a la salut humana per prevenir el consum de tabac entre els adolescents, que sovint s'hi enganxen amb la idea de socialitzar-se.Sichting Be Aware reconeix que científicament la prova no té un gran valor, però creuen que la difusió del vídeo demostra que pot ajudar a fer una bona tasca preventiva, especialment entre els més vulnerables a enganxar-se al tabac. L'experiment no busca demostrar els efectes del tabac en la salut des d'un punt de vista científic perquè ja hi ha estudis que corroboren les conseqüències nocives que té, sinó fer-los molt visibles per aconseguir que se'n redueixi el consum.