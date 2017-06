El fiscal anticorrupción está dimitiendo... DES PA CI TO...

POQUITO A POQUITO...

SUAVE SUAVE CITO... — Jordi Évole (@jordievole) 1 de juny de 2017

Estará esperando para ver por qué puerta giratoria entrar... — Fernando Cazaña (@Fer_MetalHead) 1 de juny de 2017

Poquito a poquito despacito en busca del próximo corrupto del PP, se admiten apuestas antes del fin de semana — Denis (@carollm333) 1 de juny de 2017

Ja, ja, ja. Sigues llevando un Follonero dentro de ti.👍 — Jorge Tura (@Jorgetura) 1 de juny de 2017

Pero la realidad es que es vergonzoso. Tenían que haberle cesado de inmediato. Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. — Julio Rabanal, (@JulioRabanal) 1 de juny de 2017

Ha tardado un poquito porque estaban viendo qué puesto ofrecerle en compensación, seguro que no saldrá perdiendo dimitiendo#DemocraciaRealYa — Raquel (@Rasaga70) 1 de juny de 2017

Solo dimiten cuando ya no pueden esconder sus fechorías, una pena, le echan pensando en suavizar casos corrupción imparables — Chadly (@Chadly11Chadly) 1 de juny de 2017

Manuel Moix, abans de la reunió amb José Manuel Maza. Foto: Europa Press

Maza defensa que "no ha existit cap tipus d'irregularitat o il·legalitat" en l'actuació de Moix i no ha donat veracitat "al fet que pogués existir algun tipus d'incompatibilitat" amb el càrrec

Manuel Moix i l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El fiscal en cap anticorrupció, Manuel Moix , no ha pogut superar la pressió i ha acabat presentant la dimissió. En les darreres hores, el setge polític i mediàtic per exigir el seu cap s'havia anat fent cada vegada més gran, sobretot després que dimarts reconegués ser el propietari del 25% d'una societat offshore a Panamà . En una entrevista a Onda Cero aquest mateix dimecres, Moix havia assegurat que havia complert la legalitat de manera "estricta i escrupolosa" , però també ha reconegut que "estèticament" no és correcte disposar d'una societat opaca en un paradís fiscal.I han passat hores abans el fiscal anticorrupció no ha pres aquesta decisió. Aquesta és la lectura que en fa el sempre polèmic periodista i director de Salvados, Jordi Évole, qui, a través d'un tuit ple de sarcasme, ha pres una de les cançons d'èxit d'aquest estiu, per comentar que ho ha fet "des pa ci to". Així, ha escrit: El fiscal anticorrupción está dimitiendo... DESPA CI TO... POQUITO A POQUITO.... SUAVE SUAVE CITO...".El tuit d'"El Follonero" ha estat, evidentment, força aclamat pels seus seguidors. A banda d'aconseguir 1.400 comparticions i més de 2.300 m'agrades, molts han aprofitat per comentar-lo i, fins i tot, acabar posant més llenya al foc.Moix ha presentat la seva renúncia "irrevocable" al càrrec després de reunir-se amb el fiscal general de l'Estat. José Manuel Maza l'havia defensat fins ara i, en la compareixença feta aquest dijous al matí després de reunir-se amb el fiscal anticorrupció "força estona" per analitzar la seva situació i les informacions aparegudes els darrers dies, encara ha defensat que "no ha existit cap tipus d'irregularitat o il·legalitat" en la seva actuació i no ha donat veracitat "ni tan sols al fet que pogués existir algun tipus d'incompatibilitat" amb el càrrec.En aquest sentit, ha assenyalat que la incapacitat per gestionar una empresa s'aplica "només en actuacions de caràcter econòmic i mercantil", mentre que aquesta societat offshore no tindria activitat, més enllà de posseir de l'habitatge dels seus pares. "La propietat d'un bé no obliga a comunicar la tinença als superiors", ha afirmat Maza, que assegura que Moix havia notificat aquesta possessió a Hisenda i havia pagat els impostos pertinents per aquest fet, motiu pel qual ha etzibat que la seva conducta era "absolutament regular" i, per tant, "no hi havia motius per al cessament".Igualment, ha descartat que el cessament es pogués justificar per motius d'imatge, ja que ha afirmat que els fiscals es deuen a "alguna cosa més important que la imatge, el fons de la institució", la qual "és autònoma". I encara ha afegit que, per aquest motiu, actua "amb autonomia del govern i l'executiu", però també "de tots els poders i influències externes". No ha d'estar, per tant, "influïda per res més que el compliment de la llei".Malgrat tot, Moix "ha presentat la seva renúncia al càrrec per motius personals" amb un caràcter "irrevocable i Maza no l'ha "pogut convèncer del contrari". Així, s'hauria vist obligat a acceptar la dimissió i convocarà la seva plaça amb brevetat, segons ha anunciat en una breu roda de premsa en què no ha admès preguntes i que fins i tot ha acabat amb un dard cap als periodistes presents, en referència a qui serà el nou fiscal en cap anticorrupció: "Deixi'n-lo treballar amb el necessari assossec".Tanmateix, el cert és que la societat panamenya descoberta a Moix ha estat la gota que ha fet vessar el got. El fiscal anticorrupció ja estava a l'ull de l'huracà per les suposades pressions que hauria exercit sobre altres fiscals en procediments contra el PP. Concretament, s'havia qüestionat el seu paper en l' operació Lezo contra l'expresident madrileny Ignacio González. Una conversa telefònica gravada de González amb l'exministre Eduardo Zaplano parlant de la importància de "col·locar" Moix a la fiscalia anticorrupció va desencadenar l'onada d'especulacions.Deixant caure el fiscal anticorrupció, Maza i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, agafen oxigen. El Congrés dels Diputats els va reprovar dues setmanes enrere per la seva presumpta implicació al cas Lezo i, des de llavors, la pressió sobre els dos màxims responsables del ministeri de Justícia no havia parat de créixer. Fins ara, però, Mariano Rajoy sempre ha insistit que té "plena confiança" tant en Catalá com en Maza.