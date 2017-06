And this is why you should ALWAYS read the description while shopping on amazon 😩😂😂😫😂😂😂 pic.twitter.com/0o7XVzFjiI — 🦋 (@B_is_4Bombshell) 24 de maig de 2017

I know that life. Behold my gorgeous full-length mirror... pic.twitter.com/SxmoEl96bX — Annie O'Reilly (@fandog15) 26 de maig de 2017

No llegir la lletra petita dels productes que comprem pot tenir conseqüències més que sorprenents. I, si no, que li demanin a Blaque, una jove nord-americana de 25 anys que es dedica a dissenyar perruques. Com que s'hi dedica professionalment, ha decidit dedicar-li un espai a casa amb mobles de disseny. Per això va ficar-se a Amazon disposada a trobar els millors complements de decoració.Va comprar taules, tamborets, miralls i, fins i tot, una cadira de metacrilat transparent que només costava cinc dòlars. El baix cost de la compra la va sorprendre, però Blaque no volia deixar escapar l'oferta i no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de comprar-la. La sorpresa va arribar dies després, quan li van portar la cadira a casa: la cadira feia amb prou feines deu centímetres.Entre sorpresa i divertida, Blaque va decidir compartir l'anècdota a les xarxes socials remarcant la importància de llegir "sempre" la descripció dels productes d'Amazon. La piulada es va fer viral i d'altres usuaris també es van animar a compartir les seves compres-pífies a través d'aquesta plataforma.