Iñaki Gabilondo està convençut que Mariano Rajoy aconseguirà que la seva declaració davant del jutge com a testimoni de la trama Gürtel sembli una "xuminada". Així ho apunta el periodista en el seu comentari al programa Hoy por hoy de l'emissora Cadena SER . Gabilondo creu que la data escollida per a la citació i el to que utilitzi el president espanyol seran claus.El periodista recorda que Rajoy anirà a declarar el dia 26 de juliol, "una data camuflada entre els prepartius de la gran desbandada de les vacances", assegura. Ara bé, no tot estarà de cara per al president. Gabilondo recorda que el jutge l'obligarà a declarar presencialment i no per videoconferència.A parer del periodista, això canviarà el guió de Rajoy: "Per primera vegada, haurà de mirar als ulls el problema de corrupció del seu partit". Declarar a través d'una pantalla de plasma hauria estat "fer saber al jutge que ell està molt ocupat i que no té temps per perdre amb tonteries", en paraules de Gabilondo. Ara Rajoy "haurà de sortir de l'amagatall", tal i com apunta el periodista amb el títol del seu comentari.